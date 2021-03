Covid: Bolsonaro contro lockdown, 'basta piagnistei, uscite'

SAN PAOLO, 4 MAR - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro torna a criticare il lockdown come misura di contenimento dell'epidemia di Covid-19. "Non chiudetevi in casa, non siate codardi. Dobbiamo affrontare i nostri problemi. Basta piagnistei, basta lamentarvi, fino a quando volete piangere?", ha detto Bolsonaro intervenendo ad un incontro pubblico a Goias, un giorno dopo che il Brasile ha registrato il record di vittime di Covid-19. "Rispettiamo ovviamente i più anziani, i malati, quelli che hanno delle comorbidità, ma che fine farebbe il Brasile se chiudessimo tutto?", ha aggiunto. Nelle immagini pubblicate dai media locali si vede Bolsonaro parlare in pubblico senza mascherina. (ANSA)