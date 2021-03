Violenza donne: flash mob a Roma,uomini con mascherine rosse

ROMA, 04 MAR - Decine di uomini schierati in mascherina rossa per manifestare contro la violenza maschile sulle donne. Durante il flash mob che si è svolto questo pomeriggio nel centro di Roma sulla scia dell'iniziativa di Biella, sono stati esposti manifesti con su scritto: "Dico no alla mascolinità tossica", "Voglio cultura di genere ora", "un fenomeno strutturale non una tragedia da prima pagina". In piazza San Silvestro, alla manifestazione organizzata dal coordinamento Liberare Roma, anche Gianluca Peciola, attivista ed ex consigliere comunale, che spiega: "E' stata una mobilitazione necessaria. Hanno partecipato tanti uomini che hanno dato un messaggio forte, di responsabilità e voglia di cambiamento. Di fronte alla strage procurata dalla violenza degli uomini nei confronti delle donne bisogna prendere la parola e mettere in discussione la cultura patriarcale - continua -. Bisogna che gli uomini non si voltino dall'altra parte, ma si assumano la responsabilità del cambiamento". (ANSA).