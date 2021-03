Superbonus: Fraccaro, essenziale proroga oltre il 2022 (3)

ROMA, 04 MAR - "Il Superbonus 110% ci fa correre ancora più veloci dei nostri partner europei. A febbraio l'indice di fiducia dei direttori degli acquisti del settore edilizio italiano (indice Pmi edilizio) si è attestato a 54,8 punti, facendo registrare l'aumento più rapido dell'attività edilizia italiana da ottobre 2018 e superando di oltre 10 punti i valori stimati in Francia e in Germania. Nello stesso mese di febbraio, infatti, Francia e Germania hanno fatto registrare una contrazione dell'indice di fiducia nel settore edilizio, fermandosi rispettivamente a 44 e 41 punti". Lo afferma in una nota il deputato del MoVimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. "Come riportano gli analisti di IHS Markit, le aziende italiane hanno attribuito il nuovo clima di ottimismo ad una maggiore domanda da parte dei clienti e agli sgravi fiscali governativi, fra cui è centrale proprio il Superbonus 110%. Chi sta sul mercato ogni giorno ribadisce con vigore che il Superbonus è un asse portante per far ripartire uno dei settori chiave del nostro Paese ed è quindi essenziale che sia prorogato oltre il 2022, per continuare a dare impulso alla crescita e all'occupazione", conclude Fraccaro. (ANSA).