Covid: Commissioni Camera a governo, discontinuità su Dpcm

ROMA, 04 MAR - Stop all'uso dei Dpcm per identificare i vari divieti nelle diverse zone di diffusione del Covid, divieti che semmai andrebbero indicati attraverso un decreto legge; e stop anche alla pratica dei "decreti Minotauro", vale a dire quella di inserire in un successivo decreto quelli precedenti durante l'esame parlamentare. Lo hanno chiesto con un voto all'unanimità le Commissioni Affari costituzionali e il Comitato per la legislazione della Camera nel parere al decreto Covid 2 del 2021, emanato il 14 gennaio dal governo Conte. Nell'esame in Commissione e Comitato si è chiesto al governo Draghi "discontinuità" rispetto a queste due pratiche. (ANSA).