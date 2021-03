Governo:Tajani,transizione ecologica sia opportunità

ROMA, 04 MAR - "La #transizioneecologica deve rappresentare uno strumento per la crescita di industria, imprese e agricoltura. Deve essere un'opportunità e non un ostacolo per l'economia reale. Ci auguriamo che il ministro Cingolani segua questa linea". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia (ANSA).