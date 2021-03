Bianchi, si tornerà a scuola ma tesoro esperienza Dad

ROMA, 04 MAR - "Si tornerà a scuola ragionando su quello che è avvenuto, non cancellando il passato ma ragionandoci su per avere una scuola e un mondo del lavoro più avanzato": lo ha detto a Radio Rai 1 il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. "Capisco voler fare i titoloni sulla Dad ma la scuola è presenza. In questo anno i nostri insegnanti hanno lavorato in situazioni difficilissime, va loro riconosciuto, è un patrimonio che non può essere disperso. Dopo si tornerà in presenza facendo tesoro delle esperienze, Bisogna allargare le nostre capacità". Lo ha detto a Radio Rai 1 il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. (ANSA).