Covid: 5 positivi su 3mila test S.Teodoro, sospetta variante

NUORO, 03 MAR - Su 3mila test effettuati in due giorni a San Teodoro - il comune gallurese in zona rossa dal 25 febbraio dopo una ordinanza della sindaca Rita Dereta - i laboratori della Assl di Sassari hanno accertato solo 5 nuovi casi di positività al Covid 19 dall'esito dei tamponi molecolari. Le analisi andranno avanti in quanto si sospetta che tutte e cinque le persone positive appartengano al primo focolaio, in cui era stato accertato un caso di variante inglese . "Dobbiamo aspettare gli esiti di ulteriori approfondimenti per avere conferma di casi di variante inglese - ha detto all'ANSA la prima cittadina - Verosimilmente il ceppo è lo stesso, partito da un focolaio inziale con un caso accertato di questa mutazione. Le restrizioni da zona rossa andranno avanti fino al 10 marzo per quanto riguarda la scuola: il primo caso di variante inglese è stato diagnosticato a una giovane in età scolare. Per tutto il resto pensiamo ad una riapertura graduale ma lavoreremo con Ats per capire fino a dove possiamo spingerci". (ANSA).