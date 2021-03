Dl Covid: Lega si asterrà al voto al Senato

ROMA, 03 MAR - La Lega si asterrà al voto sul decreto Covid, all'esame del Senato. Ad annunciarlo in Aula è stato il senatore Luigi Augussori. "Considerate le premesse non condivisibili su cui è nato questo provvedimento, risalente al precedente governo giallorosso - ha detto Augussori - e che ci hanno portato a votare una pregiudiziale nei giorni scorsi, ma confidando che d'ora in poi verranno recepite le nostre richieste, annuncio la nostra astensione". (ANSA).