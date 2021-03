Energia: Arera, mercato libero scelto dal 56% delle famiglie

ROMA, 03 MAR - "Le famiglie che a dicembre 2020 hanno scelto il mercato libero elettrico sono oltre il 56% nella media nazionale, ma con forti differenze nel Paese: dal 70% di alcune aree del nord al 38% della provincia Sud Sardegna". Sono alcuni dei dati contenuti nel Rapporto annuale Monitoraggio Retail dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Arera. "I venditori attivi di elettricità per i clienti domestici sono 380 in Lombardia, contro i 140 della Valle d'Aosta e, tra i due estremi, le diverse realtà regionali, con ad esempio i 327 del Lazio o i 287 della Calabria (dati aprile 2020)", si legge in una nota dell'autorità. (ANSA).