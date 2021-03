Ue:Zingaretti,bene stop a patto stabilità,grazie a Gentiloni

ROMA, 03 MAR - "Patto di stabilità sospeso fino al 2022. Dalla Ue una decisione molto saggia, di buonsenso prima ancora che utile all'Italia e ai Paesi in difficoltà. Grazie al commissario Gentiloni per aver fatto valere le ragioni di un'Europa vicina alle persone, come abbiamo sempre chiesto. Ora priorità a Recovery, lavoro, nuovo modello di sviluppo green per continuare a cambiare l'Europa: più unita nel segno della crescita e del benessere condiviso". Così il segretario Pd Nicola Zingaretti su fb. (ANSA).