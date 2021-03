++ Solinas, da lunedì test rapidi all'ingresso in Sardegna ++

CAGLIARI, 03 MAR - "Dalla prossima settimana iniziamo a testare chi entra in Sardegna". Lo ha annunciato il presidente della Regione Christian Solinas a "Un Giorno da pecora" su Rai Radio Uno, intervenendo sul passaggio dell'Isola in zona bianca. "Da lunedì a chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a un test rapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti". Solinas ha spiegato di voler agire in questo modo "per difendere la salute pubblica". (ANSA).