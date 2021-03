AstroSam pronta a volo 2022, 'mix di gioia e nuove sfide'

ROMA, 03 MAR - Samantha Cristoforetti è pronta ad affrontare nel 2022 la sua seconda volta nello spazio in un "mix di gioia e nuove sfide professionali". Lo ha detto la stessa astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) presentando la missione con il nuovo direttore generale dell'Esa Josef Aschbacher, il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) Giorgio Saccoccia, e il direttore dell'Esa per l'Esplorazione Umana e Robotica David Parker. "E' una gioia grandissima poter finalmente tornare sulla Stazione Spaziale", ha detto AstroSam, che viaggerà su un veicolo commerciale, "ad ora - ha detto Parker - non ancora selezionato". (ANSA).