Covid: Boccia (Pd), cancellare debiti famiglie in pandemia

ROMA, 03 MAR - "Vorrei riprendere una proposta che il Pd ha sempre sostenuto ma fatta da Mario Draghi sul Financial Times a marzo dello scorso anno, in piena pandemia, che dovremmo portare in Parlamento unitariamente: pubblicizzare una parte del debito privato. Tutte le famiglie e gli operatori economici che nel 2020 hanno visto aumentare i loro debiti, devono avere quella parte di debito cancellata. È un lavoro che si può fare in Parlamento, iniziando un lavoro da completare in Europa, coinvolgendo anche le opposizioni." Lo dice il deputato Pd, Francesco Boccia, a Omnibus, su La7. (ANSA).