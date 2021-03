Pd: Delrio,analisi urgente ma non servono guerre interne

ROMA, 03 MAR - "Il Pd sta abbastanza bene, le sue idee sono completamente assunte nell'agenda Draghi, poi abbiamo però visto che il periodo può essere occasione per rigenerare e io credo chel'assemblea vada fatta pensando bene ai tempi di connessione con la società, con le paure della gente. Gestione collegiale? Noi abbiamo sempre chiesto una gestione collegiale ma va aggiornata l' analisi , l'analisi è urgente non servono guerre interne, bisogna ridare fiducia alla gente nel nostro partito". Così il capogruppo Pd Graziano Delrio a Rainews 24. Per Delrio, "è giusto fare alleanze ed è normale ma è giusto anche che un partito abbia ben presente il suo messaggio, noi siamo un partito a vocazione maggioritaria, noi siamo un partito che vuole fare delle cose e poi su quelle cerca una mediazione con altri partiti ma prima serve un proposta forte e riformista". (ANSA).