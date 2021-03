Covid: anche la provincia di Modena sarà zona rossa

BOLOGNA, 02 MAR - Dopo Bologna, anche Modena da giovedì 4 marzo diventerà zona rossa. "Una scelta necessaria e indispensabile per poter arrestare la diffusione del contagio", dice il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, annunciando il provvedimento deciso dalla Regione Emilia-Romagna in condivisione con i sindaci della provincia modenese. "Ci aspettiamo aiuti alle famiglie e ristori", prosegue. I dettagli dell'ordinanza, valida per due settimane, saranno definiti domani dalla Regione. (ANSA).