Pd: riunione Base riformista, congresso vero quando si potrà

ROMA, 02 MAR - È in corso al Senato una riunione dei parlamentari di Base riformista, la corrente di minoranza interna del Pd che fa capo a Lorenzo Guerini e Luca Lotti. Alcuni sono presenti di persona, altri collegati via Zoom come il ministro della Difesa Guerini e il capogruppo Dem a Palazzo Madama, Andrea Marcucci. "Non si può dare l'idea - ha detto Guerini - di respingere la richiesta di un dibattito congressuale come se fossimo chiusi in un fortino come se si fosse assediati". Per il ministro della Difesa invece "quando le condizioni della pandemia lo consentiranno, non bisognerà avere paura di celebrare un congresso vero, chiaro, perchè è necessario al Pd". (ANSA).