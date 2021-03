M5s:espulsi tre deputati da gruppo, assenti a voto su Draghi

ROMA, 02 MAR - Sono in totale tre, si apprende da fonti parlamentari, gli espulsi dal gruppo M5S alla Camera. Si tratta di Cristian Romaniello, Yana Ehm e Simona Suriano. "La loro posizione - spiegano le stesse fonti - sarebbe infatti assimilabile a quella di chi ha votato contro e si è astenuto in occasione della fiducia al governo Draghi. In particolare le loro stesse dichiarazioni pubbliche hanno tolto ogni dubbio a proposito delle ragioni delle loro assenze durante il voto". (ANSA).