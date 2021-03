Campobasso, street art per strisce pedonali per bambini

CAMPOBASSO, 02 MAR - La street-art intesa come strumento visivo, decorativo e comunicativo per la sicurezza dei bambini. Con il sostegno del Comune di Campobasso, tre artiste dell'Associazione Malatesta hanno sviluppato un'idea dell'assessore Simone Cretella realizzando innovativi attraversamenti pedonali in prossimità di alcune scuole della città. L'intento, rendere più attrattivi i passaggi pedonali ai bambini con l'obiettivo di evidenziare la segnaletica orizzontale, sensibilizzando gli automobilisti sul tema della sicurezza stradale. Un simbolo per la città, realizzato nel rispetto delle leggi vigenti, che ha visto le artiste accettare la sfida e cimentarsi su superfici orizzontali, con l'utilizzo di vernici 'spartitraffico'. Contraddistinte da stili pittorici diversi, le quattro opere comunicano tra loro creando una continuità e un'unione concettuale. I macro-temi: accoglienza, armonia, leggerezza, vivacità. L'attenzione dell'Associazione Malatesta verso i temi di ripristino ed estetica urbana, assieme a quelli di sicurezza e mobilità, cerca di essere costante seppur con le difficoltà attuali che hanno comportato la necessità di fare una scelta fra gli attraversamenti in attesa di rinnovo. "L'esperimento - è spiegato in una nota trasmessa dal Comune - mira ad ampliarsi, se le possibilità cresceranno, nella prospettiva di un'ottica cittadina sempre più attenta al ripristino urbano in tutte le sue forme, come fondamento della qualità della vita quotidiana". (ANSA).