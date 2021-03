Covid: Salvini, giusto chiudere scuole se c'è pericolo

LIVORNO, 02 MAR - "Sulle misure anti Covid serve che gli esperti parlino con una voce sola, chiudendo il festival dei virologi che abbiamo visto in questi mesi dove ognuno dice la sua. E dobbiamo agire per proteggere i nostri figli, quindi se necessario, dove il pericolo dei contagi è concreto, anche chiudendo le scuole". Lo ha detto stamani a Livorno, a margine della cerimonia di inaugurazione di una nuova nave della Grimaldi, il leader leghista, Matteo Salvini. "Laddove è necessario - ha spiegato - è giusto che proteggiamo i nostri figli tenendoli a casa e chiudendo le scuole, ma è anche urgente pianificare una serie di interventi per garantire una celere e graduale ripresa delle attività con riapertura in sicurezza per rimettere in moto l'economia". (ANSA).