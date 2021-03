Governo: Meloni, io a P.Chigi ma con mandato degli italiani

ROMA, 02 MAR - "Certo che io voglio cambiare la storia del Paese però non credo di poterla cambiare con il Pd. Quando si arriva al governo in un Parlamento che ha una maggioranza di sinistra, sono gli altri che cambiano te. Ci voglio arrivare a Palazzo Chigi, cioè al governo della nazione, ma voglio farlo con i voti degli italiani, con un mandato degli italiani per fare le cose che ho promesso, non per rimangiarmele e fare altro, e non perché bisogna per forza essere presentabili e quindi andare al governo con gli avversari perché loro ti rendono presentabili". L'ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia rispondendo a una domanda sul ruolo di FdI all'opposizione, ospite di 'L'aria che tira' in onda su La7. (ANSA).