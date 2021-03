Dpcm: Lupi,sul serio apriamo i cinema e chiudiamo le scuole?

ROMA, 02 MAR - "Leggo da anticipazioni stampa che il nuovo Dpcm prevederebbe la chiusura delle scuole anche nelle regioni in zona gialla in base a un parametro di 250 contagiati su 100mila abitanti. Non capisco. Le parole del presidente del Consiglio sui limiti della didattica a distanza mi erano sembrate chiare. Teniamo aperto tutto e chiudiamo le scuole? " .Lo dichiara Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. "Bambini e ragazzi non potranno sedere nella stessa classe ma potranno farlo in pizzeria? Libero accesso ai centri commerciali ma non alla scuola? Presto apriremo i cinema e chiudiamo le scuole? C'è un senso a tutto questo? Mi auguro che quelle apparse sui siti dei giornali - conclude Lupi - non siano anticipazioni ma solo indiscrezioni non verificate, insomma, che siano false". (ANSA).