Vaccini: Bolzano, entro marzo tutti gli over 80

BOLZANO, 02 MAR - In Alto Adige sta procedendo la vaccinazione degli over 80. Entro il mese di marzo tutti coloro che hanno fatto richiesta saranno vaccinati. L'annuncio è stato fatto dall'assessore alla sanità Thomas Widmann. Dei 29.000 over 80enni oltre 13.000 hanno ricevuto la prima dose e 7.300 anche il richiamo. Ancora a marzo - ha aggiunto Widmann - si inizierà con i 'quasi 80enni'. "Vediamo già un lieve calo della curva degli over 80enni positivi. Proseguendo con le vaccinazioni e con l'arrivo della stagione calda diminuirà la pressione sugli ospedali", ha detto Widmann. Per quanto riguarda invece i vaccini AstraZeneca, la Provincia di Bolzano ha deciso di puntare sul maggior numero possibile di prime vaccinazioni e di effettuare, come in Inghilterra, il richiamo solo entro 12 settimane. Prosegue così la vaccinazione del personale scolastico e a marzo sì inizierà con le forze dell'ordine e la protezione civile. (ANSA).