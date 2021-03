Vaccini:Sardegna,scatta con sms piano immunizzazione over 80

CAGLIARI, 02 MAR - ll piano per la vaccinazione degli over 80 è scattato ufficialmente in Sardegna con l'invio dei primi sms da parte dell'Ats ai nati sino al 1937. Lo ha confermato all'ANSA l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Dal 15 marzo, invece, come previsto nel "Piano operativo di vaccinazione Anti-Covid 19" predisposto dall'assessorato dieci giorni fa, si attuerà la stessa procedura ma sugli anziani nati dal 1941. Funziona in questo modo: il messaggio trasmesso all'ultraottantenne conterrà un link (https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php) per l'adesione (libera e volontaria) ai vaccini attraverso il portale "Sardegnasalute". Saranno poi contattati dall'Ats per la comunicazione della data, dell'ora e del luogo in cui sarà effettuata la somministrazione, a seguire riceveranno tutte le info dovute sulle caratteristiche del farmaco ai fini della sottoscrizione del consenso informato necessario prima dell'inoculazione. Per aderire bisognerà essere muniti di tessera sanitaria e di un numero di cellulare. Al momento, l'adesione è riservata solo agli ultraottantenni e possono accedere al link web solo quelli che hanno ricevuto l'sms. Un dettaglio, quest'ultimo, che finora ha causato qualche problema. "Alcuni anziani si sono scambiati il messaggio con il link che però è personalizzato - spiega Nieddu - e che in certi casi è finito nei cellulari di persone non destinate ad essere vaccinate in questa fase, questo ha mandato in alcuni momenti in tilt un sistema preparato a leggere solo le tessere sanitarie di coloro a cui deve essere effettivamente somministrato il vaccino". Giovedì prossimo, nel frattempo, l'Ats incontrerà i medici di famiglia per concordare il loro impiego sul fronte somministrazione in tutta l'Isola. (ANSA).