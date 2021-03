Vaccini: Padova, doppie prenotazioni tra personale scuole

PADOVA, 02 MAR - Prenotazioni anche a nome di parenti o amici, utilizzando il proprio codice fiscale, sono state scoperte dall'Azienda Ulss di Padova tra quelle destinate alla vaccinazione del personale scolastico. I casi, una cinquantina, hanno comportato lo stop alla piattaforma informatica per le prenotazioni e l'avvio di un'indagine. Le verifiche - rirportano i quotidiani veneti - sono state avviate per capire quanti siano effettivamente i "furbetti" e come risolvere il disagio che rallenta la campagna vaccinale. La scoperta sarebbe stata fatta dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss nella piattaforma "Zerocoda", che presentava prenotazioni doppie collegate a uno stesso codice fiscale. Questa prenotazioni sono state annullate e si sta valutando di presentare una denuncia alla magistratura (ANSA).