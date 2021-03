Francia: le prime pagine

PARIGI, 02 MAR - Il passaporto anti-Covid, la condanna per corruzione di Nicolas Sarkozy, la situazione in Birmania, sono tra i temi presenti oggi sui quotidiani parigini. "Verso un passaporto Covid-19 per facilitare gli spostamenti in Europa", scrive LES ECHOS, aggiungendo: "La Commissione ha annunciato che farà una proposta in questo senso nel mese di marzo". Il nuovo strumento, ancora da definire, "potrebbe anche aiutare a salvare la stagione turistica estiva". Ampio spazio su LE FIGARO alla condanna dell'ex presidente, Nicolas Sarkozy. "Pesantemente condannato, Sarkozy ricorre in appello", scrive LE FIGARO, aggiungendo: "Malgrado la fragilità delle prove nella vicenda delle intercettazioni", l'ex presidente "sconta tre anni di prigione di cui uno senza condizionale". "Nicolas Sarkozy, un duro colpo", scrive LE PARISIEN mentre LIBERATION dedica ampio spazio alla situazione in Birmania. "Aung San Suu Kyi, vittima della legge della giunta. All'indomani di una giornata segnata dalla morte di almeno 18 persone, le autorità militari hanno nuovamente incolpato l'ex premier del governo. La situazione, che si sta avvelenando, è all'ordine del giorno in una riunione dell'Asean". (ANSA)