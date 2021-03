Angelina Jolie vende quadro di Churchill, incasso record

LONDRA, 02 MAR - "La torre della moschea della Koutoubia", una veduta panoramica di Marrakesh dipinta dall'ex ministro britannico Winston Churchill, è stata venduta per 7 milioni di sterline a Londra dalla casa d'aste Christie's. Churchill si ispirò alla città marocchina e realizzò il dipinto durante una visita della città durante la Seconda Guerra mondiale nel 1943. L'opera, che era di proprietà dell'attrice Angelina Jolie, era stimata tra 1,5 e 2,5 milioni di sterline, ma le offerte sono salite in modo vertiginoso fino - appunto - ai 7 milioni. Calcolando le commissioni, la cifra finale è di 8,2 milioni di sterline. Venduti anche altri due dipinti realizzati di Churchill: le tre opere, nel complesso, sono state cedute per 9,43 milioni di sterline. (ANSA).