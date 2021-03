Incidente stradale Cossu: è stato dimesso dall'ospedale

CAGLIARI, 01 MAR - È stato dimesso oggi pomeriggio Andrea Cossu, l'ex giocatore del Cagliari e della Nazionale rimasto ferito in un incidente stradale dieci giorni fa sulla statale 554 a Selargius, nell'hinterland di Cagliari. L'attuale dirigente rossoblù, 40 anni, era ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica dell'ospedale Businco di Cagliari dove era arrivato la sera dopo l'incidente, dopo aver trascorso una notte nel reparto di Rianimazione del Brotzu. Nell'incidente Cossu aveva riportato un forte trauma toracico, tanto che martedì scorso era stato sottoposto a un intervento chirurgico non invasivo. Giovedì i medici hanno sciolto la prognosi. Oggi la dimissione dall'ospedale e il ritorno a casa. L'ex calciatore dovrà comunque rimanere a riposo per almeno un mese e mezzo e dovrà sottoporsi a periodiche visite ortopediche. (ANSA).