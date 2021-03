Covid: Salvini, Sardegna zona bianca è ritorno alla vita

CAGLIARI, 01 MAR - "Se il piano di vaccinazione proseguirà spedito come mi auguro, superando i ritardi dei mesi passati, quest'estate per la Sardegna sarà l'estate della rinascita e del ritorno al futuro". Così a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini che, in particolare, ha espresso "grande soddisfazione per il passaggio dell'Isola in zona bianca: contro la Sardegna e i sardi ne sono state scritte di tutti i colori e adesso sono contento di essere qui per questo primo giorno di ritorno alla vita". (ANSA).