Vaccini: Salvini, Italia per conto suo o non ne usciamo

CAGLIARI, 01 MAR - "Sul fronte vaccini l'Italia si muova per conto suo, altrimenti non ne usciamo". Così a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i cronisti in tribunale dove è atteso per un processo nel quale è parte lesa. "Visto che i vaccini non arrivano dall'Europa, allora è giusto andare a cercarli laddove ci sono - ha chiarito - anche oggi ho sentito tre Regioni che stanno andando lente sul piano di vaccinazione perché mancano le fiale". Quindi, ha ribadito, "o arrivano quelli previsti o è giusto guardare altrove". (ANSA).