Scuola: Fi,sostegni immediati a famiglie se resta chiusa

ROMA, 01 MAR - "L'elemento di maggiore preoccupazione è legato alle cosiddette varianti del covid-19, i cui effetti sulla popolazione sono ancora oggetto di studio. Stando alle ultime indicazioni del Cts che dovrebbero essere recepite nel prossimo Dpcm, per le zone rosse è prevista la chiusura delle scuole, in quanto le varianti sembrerebbero interessare soprattutto le fasce di età più giovane. Forza Italia, che ha anteposto da sempre il principio di massima precauzione ad ogni provvedimento, ha già predisposto misure per un sostegno immediato alle famiglie, con congedi parentali e altre forme di aiuto, per venire incontro a tutte le sopraggiunte necessità. L'accelerazione sul fronte del piano vaccinale e contemporaneamente iniziative omogenee a tutela della salute sono le linee guida che intendiamo perseguire. Al tempo stesso Forza Italia si impegna, nei provvedimenti all' imminente esame del Parlamento, a dare certezze ai cittadini, aiuti immediati alle famiglie, indicazioni chiare al corpo docente e ai dirigenti scolastici". Lo dichiarano in una nota congiunta Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato, e Roberto Occhiuto, capogruppo alla Camera. (ANSA).