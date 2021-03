Prezzi: Istat, a febbraio +0,1% mese, +0,6% anno

ROMA, 01 MAR - Prezzi in crescita tendenziale per il secondo mese consecutivo: a febbraio - rileva l'Istat - secondo le stime preliminari l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su base annua (da +0,4% di gennaio). L'"inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi e quella al netto dei soli beni energetici salgono entrambe da +0,8% rispettivamente a +1% e a +0,9% L'inflazione acquisita per il 2021 è pari a +0,7% per l'indice generale e a +0,4% per la componente di fondo. (ANSA).