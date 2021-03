Pd:Bettini,basta logorare segretario,Assemblea chiarisca

ROMA, 01 MAR - "L'assemblea nazionale del Partito Democratico deve essere in grado di fare un chiarimento politico, poi si deciderà se fare il congresso, non si può continuare con questo processo di logoramento verso il segretario, da parte di alcuni esponenti molto significativi che come Nardella hanno detto che io non posso parlare". Lo ha detto Goffredo Bettini a Rainews 24. "Non siamo ossessionati dalla categoria degli 'ex' - ha aggiunto -. La gestione di Zingaretti è stata accogliente, protettiva nei confronti delle minoranze, ora si tratta di capire cosa deve diventare il Pd in futuro, se parte di un corpaccione centrista o come motore progressista" (ANSA).