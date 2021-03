Golden Globe: Pausini, mai sognato di arrivare così lontano

ROMA, 01 MAR - "Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere". Una Laura Pausini incredula interviene su Instagram per ringraziare la Hollywood Foreign Press Association e Diane Warren, che ha collaborato con la cantante romagnola. "Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere "visti" - aggiunge Laura - e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano". Non manca un omaggio a Sophia Loren: "Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa Sophia Loren, è stato un onore dare voce al tuo personaggio, per trasmettere un messaggio così importante, di accoglienza e unità". Pausini, nella lunga serie di ringraziamenti, dedica il riconoscimento anche "all'Italia, alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno scelto me e la mia musica e mi hanno reso quello che sono oggi. E - conclude - alla mia bellissima figlia, che da oggi vorrei ricordare la gioia nei miei occhi, sperando che cresca e continui sempre a credere nei suoi sogni". (ANSA).