Incidenti stradali:finisce con auto nel Brembo, morto 55enne

BERGAMO, 28 FEB - Un uomo di 55 anni è stato trovato morto questa mattina alle 8,30 nella sua auto, finita nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco, sulla strada per Camerata Cornello, in valle Brembana, nella Bergamasca. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e Bergamo, questi ultimi con una gru. La persona coinvolta - è stato ricostruito - ha perso il controllo della macchina, finendo nel fiume per cause da accertare, dopo un volo nel dirupo di circa 20 metri. Vani i soccorsi. (ANSA).