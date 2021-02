Congo: Limbiate saluta il suo Luca, presenti Fontana e sindaci

LIMBIATE, 27 FEB - Dopo il funerale di Stato a Roma giovedì, oggi è stata la sua Limbiate, dove l'ambasciatore ucciso in Congo, era semplicemente Luca o 'Att', a dargli l'ultimo saluto. Presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, una cinquantina di sindaci della zona con la fascia tricolore. Il feretro, avvolto nella bandiera italiana, è stato accolto nel campo sportivo dal coro dei ragazzi dell'oratorio. A celebrare la messa, attorniato da parroci e sacerdoti, l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. "Troppo breve è stata la tua vita eppure si può offrire il bene più prezioso senza che il tempo lo consumi", ha detto nell'omelia monsignor Mario che appena arrivato è andato a porgere le condoglianze alla vedova e agli altri familiari seduti in prima fila. Il campo sportivo si è riempito rapidamente e per consentire a tutti i lombiatesi di partecipare, la messa è stata trasmesse in diretta streaming dal sito del Comune. A esequie finite Attanasio sarà seppellito nel cimitero del comune dove è cresciuto e tornava ogni volta che poteva. (ANSA).