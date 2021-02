Covid: appello Sala, nel week-end comportamento corretto

MILANO, 27 FEB - "Comportatevi in modo adeguato al difficile momento": è questo l'appello con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell'ultimo fine settimana giallo prima che la Lombardia rientri in zona arancione, al rispetto delle regole annunciando che comunque ci saranno controlli più decisi. "Siamo in arancione da lunedì ma avendo un week-end di giallo e bel tempo - ha spiegato - vi chiedo di tenere un comportamento corretto". "Era previsto l'arrivo di questa terza ondata ed è successo. Alcuni nostri comportamenti - ha aggiunto il sindaco - l'hanno favorita. Ci sono immagini che tutti abbiamo in testa: i tifosi fuori da San Siro prima del derby, i Navigli pieni, che ormai sono diventati il set naturale per catturare immagine di gente assembrata. La verità è che a volte il rispetto delle regole manca davvero. Ieri sera ho fatto un giro per la città e ho visto troppi gruppetti di persone a parlare con la mascherina abbassata". Troppi gruppi, "talmente tanti - ha osservato che diventano incontrollabili dalle forze dell'ordine. Detto ciò oggi rafforzeremo i controlli. Ne ho parlato con il Questore. Ho chiesto un intervento più deciso per questo week-end e così sarà", ha concluso Sala chiedendo anche l'impegno di ciascuno. "Capisco che siamo tutti stanchi di questa situazione, lo sono anche io. Ma c'è una cosa che dovremmo avere imparato: più ce ne approfittiamo, e più paghiamo pegno". (ANSA).