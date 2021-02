Biden, 'bene piano vaccini ma non è momento di rilassarsi'

WASHINGTON, 27 FEB - "Non è il momento di rilassarsi sul fronte della pandemia": lo ha detto il presidente americano Joe Biden mettendo in guardia la popolazione dal rischio di un nuovo aumento dei contagi a causa delle varianti del coronavirus. "Siamo avanti rispetto al piano previsto di somministrare 100 milioni di dosi di vaccino nei primi giorni della mia presidenza - ha detto Biden - ma bisogna ascoltare Anthony Fauci e gli scienziati, non è il momento di allentare la presa. Bisogna lavarsi le mani, indossare le mascherine e rispettare il distanziamento sociale".(ANSA).