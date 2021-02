Tennis: schiena ancora ko, Nadal salta anche Acapulco

ROMA, 27 FEB - Rafael Nadal salterà anche il torneo di Acapulco, in Messico, in programma dal 15 al 21 marzo. Il tennista spagnolo n.2 al mondo, alle prese con un problema alla schiena, lo ha annunciato ieri sera sul suo account Twitter. "Mi dispiace molto non partecipare ad Acapulco 2021 - ha scritto Nadal -. È un anno difficile per tutti e nel mio attuale stato di salute, con questo mal di schiena, rende impossibile fare un viaggio così lungo. Amo Acapulco, dove ho giocato negli ultimi 4 anni, ma quest'anno non è stato possibile. Si spera nel 2022!", ha concluso. Nadal, 34 anni, aveva già annunciato due giorni fa per lo stesso motivo il suo ritiro dal torneo di Rotterdam, in Olanda, in programma dall'1 al 7 marzo. (ANSA).