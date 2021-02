Usa varano 'Khashoggi ban' contro chi persegue dissidenti

WASHINGTON, 26 FEB - Il Dipartimento di Stato Usa vara la cosiddetta 'Khashoggi policy' o 'Khashoggi ban' per punire tutte le persone che, agendo in nome di un governo, si pensa abbiano direttamente partecipato o partecipino in attività contro i dissidenti "gravi e di natura extraterritoriale". Lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'amministrazione Usa avrebbe già identificato 76 persone che potrebbero essere sanzionate. Tra le misure il ritiro o la restrizione dei visti. (ANSA).