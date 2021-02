Hit parade, subito in vetta Il tre con 'ALI'

ROMA, 26 FEB - Dopo aver raggiunto a poche ore dalla pubblicazione la vetta di iTunes e di Apple, mentre su Amazon i tre formati disponibili sono andati esauriti in preorder e dopo essere entrato alla terza posizione della Global Chart di debutto di Spotify , "ALI - Per chi non ha un posto in questo mondo", il primo album de Il Tre, entra direttamente al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk. L'artista romano (al secolo Guido Senia), classe '97, scalza dalla vetta "OK" di Gazzelle che scivola in terza posizione, mentre resta stabile al secondo posto 'Obe' (acronimo di Out of body experience), il nuovo progetto discografico di Mace. Alle spalle del podio un'altra new entry: è 'Magica Musica', il disco di debutto di Venerus, astro nascente del cantautorato italiano, anche in vetta ai vinili più venduti, che precede Plaza di Capo Plaza, questa settimana in quinta posizione. A seguire Sfera Ebbasta con 'Famoso', i Pinguini Tattici Nucleari con 'Ahia', Ernia con 'Gemelli' e The Weeknd con 'After Hours'. Chiude la top ten, in risalita dall'80/a posizione, 'Be', quinto album in studio dei coreani Bts. Tra i singoli, si conferma in testa La canzone nostra di Mace, Blanco & Salmo. (ANSA).