Congo: Pam, Rocco Leone sta bene, non è in ospedale

ROMA, 26 FEB - Il vicedirettore del Programma alimentare mondiale in Congo, Rocco Leone, sopravvissuto all'attacco in cui sono stati uccisi l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista "non è in ospedale e sta bene". Lo ha detto il vicedirettore della comunicazione del Pam, Greg Barrow, in un briefing alla stampa. (ANSA).