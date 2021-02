ANSA-IL-PUNTO/COVID Grado a Fedriga, chiudi due weekend

TRIESTE, 26 FEB - Oggi in Fvg su 5.873 tamponi molecolari sono stati rilevati 294 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 174 casi (6,40%). I decessi sono 6; i ricoveri nelle terapie intensive sono 56, quelli in altri reparti 348. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.823, con la seguente suddivisione territoriale: 637 a Trieste, 1.408 a Udine, 591 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.354, i clinicamente guariti salgono a 1.951, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.471. Intanto, il sindaco di Grado scrive a Fedriga invitandolo a chiudere il suo comune per 'chiudere 2 weekend': "Siamo molto preoccupati per l'incertezza sull'incidenza dei contagi nell'isola, a fronte di una previsione di 20.000 presenze di turisti e visitatori nel prossimo weekend, dunque chiediamo al presidente Fedriga un blocco degli spostamenti per i prossimi due weekend, almeno verso le zone costiere, dove i turisti si riversano incoraggiati dal bel tempo". Lo ha detto oggi il sindaco di Grado Dario Raugna che, confrontatosi con la Giunta, ha inviato una lettera al governatore. Mentre si aspetta la conferma che il Fvg sia in zona gialla, come le due settimane precedenti, ha preso il via in ospedale a Udine la campagna vaccinale destinata alle forze di polizia e, in parte, alle forze armate. AstraZeneca viene somministrato a chi ha volontariamente aderito. Si procede da chi ha meno di 55 anni e non presenta vulnerabilità incompatibili con la profilassi. Il Covid ha colpito il presidente del Consiglio Fvg, Piero Mauro Zanin, risultato positivo asintomatico. Lo si è scoperto a Roma, dove si trovava per un impegno istituzionale. Il Governatore Fedriga ha criticato la politica vaccinale dell'Unione Europea: "Non conosco" la campagna sulla produzione dei vaccini ma "so che ci sono dei paesi come Israele, Gran Bretagna e Stati Uniti che hanno forniture massicce e vaccinano moltissimo. Non è accettabile che l'Europa non sia stata in grado di garantire vaccini per la propria popolazione". (ANSA).