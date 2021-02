La foschia rossa della sabbia del Sahara sulle Dolomiti

BOLZANO, 26 FEB - La sabbia del Sahara in questi giorni crea una suggestiva foschia rossa in Alto Adige, documentata da uno scatto di Erwin Flor. I.'telecineoperatore della Rai di Bolzano ha immortalato questa mattina da Appiano le cime dolomitiche Corno Bianco e Corno Nero. Come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, in Alto Adige la sabbia del Sahara nell'aria, circa 1.500 tonnellate, fa salire anche le pm10. Valori oltre la soglia di attenzione si registrano infatti a Bolzano, in Bassa Atesina, a Merano, a Bressanone e in val Venosta. Nei prossimi giorni, con l'annunciata inversione delle correnti d'aria, spariranno la foschia rossa e i valori elevati di polveri sottili. (ANSA).