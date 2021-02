Venezia con l'acqua bassa, canali a secco

VENEZIA, 25 FEB - Abituata a convivere con l'acqua alta, Venezia può stupire per il fenomeno opposto, l'acqua bassa, ovvero misure accentuate del minimo di marea che, come in questi giorni, portano i canali più piccoli in secca e scoprono le rive del Canal Grande. Un fenomeno favorito dalla situazione di forte alta pressione, in atto sull'Italia, che accenta più la discesa che il rialzo del livello della laguna. Oggi in città la minima di marea è stata di 48 centimetri sotto il medio mare. E per il fine settimana il Centro maree del Comune prevede misure di -50. Livelli tuttavia non da record per Venezia: nel gennaio del 2018 fu registrato un minimo di -66, mentre alla fine di febbraio del 2008 fu registrato il primato di -83 cm. (ANSA).