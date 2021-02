E' morto il Premio Goncourt Philippe Jaccottet

ROMA, 25 FEB - E' morto Philippe Jaccottet, poeta, traduttore e critico letterario, vincitore del Premio Goncourt per la Poesia nel 2003. Jaccottet, svizzero, aveva 95 anni. Lo ha annunciato il figlio all'Afp e la casa editrice italiana Marcos Y Marcos che ha molti suoi titoli in catalogo e che il 17 marzo 2021 pubblicherĂ 'Passeggiata sotto gli alberi', opera inedita in Italia inclusa nella Pleiade di Gallimard. (ANSA).