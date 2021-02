M5s: Di Stefano, serve scatto con ingresso formale Conte

ROMA, 25 FEB - "Il Movimento 5 Stelle è stato, senza ombra di dubbio, il progetto politico più rivoluzionario dell'ultimo decennio" e ora "questo bagaglio di esperienza e capacità non può essere sacrificato all'altare delle turbolente dinamiche interne, è ora di imprimere lo scatto finale e completare il percorso con l'occasione che ci è giunta davanti, l'ingresso formale e al vertice del M5S di Giuseppe Conte, che più di tutti in questi ultimi due anni ha saputo incarnare questa visione". Lo scrive in un post l'esponente M5s e sottosegretario agli esteri Manlio Di Stefano . (ANSA).