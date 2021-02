M5s: Buffagni, gestione disatrosa, ora va risollevato

ROMA, 25 FEB - "Dopo questi mesi di gestione disastrosa del Movimento dobbiamo lavorare per risollevarlo per non distruggere un sogno che condividiamo da anni! Non molliamo, il paese soffre causa Covid e la priorità sono i nostri concittadini!". Così l'ex viceministro M5s al Mise Stefano Buffagni, uno tra gli ex componenti di governo 5S a non essere riconfermato. "La meritocrazia e competenza va applicata, non annunciata! Facciamolo per i nostri figli!" scrive rispondendo ad un post del consigliere lombardo Gregorio Mammì che afferma di provare "imbarazzo per quello che doveva essere il 'governo dei migliori'". (ANSA).