Amore tra 20enni osteggiato da famiglie, rissa nel Barese

BARI, 25 FEB - I rispettivi genitori non avrebbero accettato la relazione sentimentale tra i loro figli e, dopo essersi dati appuntamento per chiarire la situazione, la discussione sarebbe degenerata in rissa. I quattro protagonisti, i due papà 46enni, il ragazzo 19enne coinvolto nella relazione e la sorella 22enne della fidanzata di lui, si sarebbero affrontati a mani nude e anche con un martello. E' accaduto intorno alle 14 del 22 febbraio scorso, per strada, nel centro storico di Gravina in Puglia, dove i quattro sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri, intervenuti su segnalazione del violento litigio in corso. Sono stati i militari a sedare la rissa, nella quale tutti hanno riportato lesioni lievi, fatta eccezione per la 22enne che ha subìto la frattura di un dito della mano. Le immediate indagini hanno consentito poi di recuperare un martello del quale si è accertato l'utilizzo da parte del 19enne, sottoposto a sequestro. La gravità del fatto, i futili motivi e la personalità di tre dei 4 soggetti coinvolti, tutti tranne il 19enne, con precedenti di polizia per furto, non hanno potuto evitare loro l'arresto per rissa, aggravata dalle lesioni. I quattro sono rimasti per qualche giorno agli arresti domiciliari fino a quando, all'esito della udienza di convalida, il gip di Bari ha disposto la misura del divieto di avvicinamento gli uni agli altri. (ANSA).