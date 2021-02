Sanità: in Molise cercasi medici specializzati, nessuno risponde

CAMPOBASSO, 25 FEB - Ennesimo avviso pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) dichiarato 'deserto'. Nessuno, infatti, ha partecipato alla procedura per titoli finalizzata al conferimento di tre incarichi a tempo determinato di dirigenti medici della disciplina di Anestesia e Rianimazione. Ora, quindi, si fa affidamento sugli 11 medici, di cui due specializzati in Anestesia e rianimazione, che hanno manifestato al Dipartimento nazionale della Protezione civile la loro disponibilità a prestare servizio in Molise. Le adesioni sono arrivate anche da pensionati e professionisti molisani. Saranno contrattualizzati dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) con fondi per l'emergenza stanziati dalla Protezione civile nazionale. (ANSA).