Doppio sgombero, centro sociale Roma e sede Cpi a Maccarese

ROMA, 25 FEB - E' in corso lo sgombero di due immobili occupati: un centro sociale nella Capitale e la sede di Casapound a Maccarese, nel comune di Fiumicino. Si tratta del centro sociale 'ex lavanderia' a Santa Maria della Pietà e dell'edificio in via San Giorgio a Maccarese di proprietà della Asl, occupato da Casapound. Gli interventi sono stati stabiliti nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Matteo Piantedosi. Le operazioni sono coordinate dal questore di Roma Carmine Esposito. Le due operazioni, viene sottolineato, "si inquadrano nel rispetto della strategia di ripristino della legalità". (ANSA).